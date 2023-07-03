Индийские компании начали расплачиваться за нефть из РФ китайскими юанями, – Reuters

Индийские нефтепереработчики начали платить за часть импортируемой из России нефти китайскими юанями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, западные санкции переместили глобальные торговые потоки для главного экспорта РФ. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой по морю, даже когда встал вопрос расчета. А юань играет все более важную роль в финансовой системе России, ведь страна была отрезана от финансовых сетей доллара и евро.

"Некоторые нефтепереработчики платят в других валютах, таких как юань, если банки не желают торговать в долларах", – сказал собеседник журналистов в индийском правительстве.

Источники Reuters также проинформировали, что Индийская нефтяная корпорация – крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране – в июне стала первым государственным нефтеперерабатывающим предприятием, оплачивавшим некоторые российские товары в юанях.

По крайней мере два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также платят за часть импорта из РФ в юанях.

Кроме того, индийские фирмы рассчитались по некоторым недолларовым платежам в арабских дирхамах.

"Прежде всего желательно платить в долларах, но нефтепереработчики иногда платят другими валютами, такими как дирхам и юань, когда их просят продавцы", – рассказал источник в правительстве.

Напомним, недавно Reuters писало, что импорт российской нефти в Индию в мае 2023 года достиг рекордного уровня – 1,95 млн баррелей в день. На российскую нефть приходилось около 40% сырой нефти, ввезенной в Индию в последний месяц весны.

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