Індійські компанії почали розплачуватися за нафту з РФ китайськими юанями, – Reuters

Індійські нафтопереробники почали платити за частину нафти, яка імпортується з Росії, китайськими юанями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Як вказує агентство, західні санкції перемістили глобальні торговельні потоки для головного експорту РФ. Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка перевозиться морем, навіть коли постало питання розрахунку. А юань відіграє все більш важливу роль у фінансовій системі Росії, адже країна була відрізана від фінансових мереж долара та євро.

"Деякі нафтопереробники платять в інших валютах, таких як юань, якщо банки не бажають вести торгівлю в доларах", – сказав співрозмовник журналістів в індійському уряді.

Джерела Reuters також поінформували, що Індійська нафтова корпорація – найбільший покупець російської сирої нафти в країні – в червні стала першим державним нафтопереробним підприємством, яке оплачувало деякі російські товарів в юанях.

Принаймні два з трьох приватних нафтопереробних заводів Індії також платять за частину імпорту з РФ у юанях.

Крім того, індійські фірми розрахувалися за деякими недоларовими платежами в арабських дирхамах.

"Насамперед бажано платити в доларах, але нафтопереробники іноді платять іншими валютами, таких як дирхам і юань, коли їх просять продавці", — розповіло джерело в уряді.

Нагадаємо, нещодавно Reuters писало, що імпорт російської нафти в Індію у травні 2023 року досяг рекордного рівня – 1,95 млн барелів на день. На російську нафту припадало близько 40% сирої нафти, яка була ввезена в Індію в останній місяць весни.

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