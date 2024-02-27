Почему курс стейблкоина может резко упасть – объяснение экспертов

Утрата привязки стейблкоина к доллару или реальному активу остается распространенной проблемой на рынке криптовалют. Осенью 2023 года команда Moodys Analytics подсчитала, что в прошлом году на рынке цифровых активов произошло 609 депегов среди стейблокинов с большой капитализацией, обеспеченных фиатной валютой. В 2022 году было зафиксировано 707 таких депегов. Больше о проблемах нестабильности стейблкоинов, читайте в статье Delo.ua "Стейблкоин на привязи. Как доллар, золото и другие активы обеспечивают стабильность криптовалюты".

Всего на середину сентября-2023, на рынке криптовалют произошло 1914 депегов, а в 2022 году - 2847 отвязей.

Для понимания: депеги определяются колебанием цены стейблкойнов более чем на 3% в день относительно их привязки к фиатной валюте.

Как объясняют представители Moody's Analytics, депеги чрезвычайно распространены среди стейблкойнов и наблюдаются из-за множества макрофакторов и факторов, связанных непосредственно с "монетами".

"Мы видели, как рынок стейблкоинов превратился в многомиллиардный класс активов, на который приходится около 10% криптовалютного рынка и большая часть активности в сети. Однако, учитывая постоянную нестабильность в классе активов, мы видим значительный спрос на комплексную оценку рисков для цифровых активов", - отмечает старший директор инновационных продуктов в Moody's Analytics Яннис Гиокас.

Почему стейблкоины должны быть обеспечены реальными активами

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua объясняет, что стейблкоин должен иметь адекватное обеспечение актива, к которому он привязан. То есть, если это доллар – то обеспечением является долларовая сумма, равная объему эмиссии "монет" стейблкоина. При этом проект не обязательно должен иметь доллары на счетах, это также могут быть казначейские облигации США или другие свободно конвертируемые валюты, которые могут быть быстро переведены в доллары.

"Если стейблкоин привязан к золоту, тогда речь идет о наличии физического или монетарного золота на счетах. Если стейблкоин привязан к недвижимости - обеспечением должна быть недвижимость или залоговые документы на недвижимость", - приводит примеры эксперт.

Также Шевчишин обращает внимание, что отличные от доллара стейблкоины могут изменяться в цене. Аналогичная ситуация наблюдается в случае привязки таких токенов к золоту. "Если цена золота падает в долларах, очевидно, что долларовая цена "золотого" стейблкоина будет также корректироваться", - говорит эксперт.

Как же понять, имеет ли тот или иной стейблкоин реальное и полноценное обеспечение реальными активами? Шевчишин говорит, что ответ на этот вопрос могут предоставить только аудиторы, анализирующие документы эмитента токена.

"Аудиторы должны быть незаангажированы и иметь высокий уровень доверия. Оптимально, если обеспечение находится в юрисдикции США или Европы, значительно хуже, если в оффшорных зонах, где получить доступ к данным трудно", - говорит эксперт.

Больше о том, как стейблкоин обеспечивает стабильность курса , читайте в статье Delo.ua "Стейблкоин на привязи. Как доллар, золото и другие активы обеспечивают стабильность криптовалюты".