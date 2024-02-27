Чому курс стейблкоїна може різко впасти - пояснення експертів

Втрата прив’язки стейблкоїну до долара чи реального активу залишається поширеною проблемою на ринку криптовалют. Восени 2023 року команда Moodys Analytics підрахувала, що минулого року на ринку цифрових активів відбулося 609 депегів серед стейблкоїнів з великою капіталізацією, що були забезпечені фіатною валютою. У 2022 році було зафіксовано 707 таких депегів. Більше про проблеми нестабільності стейблкоїнів, читайте у статті Delo.ua "Стейблкоїн на прив’язі. Як долар, золото та інші активи забезпечують стабільність криптовалюти".

Загалом станом на середину вересня-2023, на ринку криптовалют відбулось 1914 депегів, а у 2022 році - 2847 відв’язок.

Для розуміння: депеги визначаються коливанням ціни стейблкойнів більш ніж на 3% на день, відносно їх прив’язки до фіатної валюти.

Як пояснюють представники Moody's Analytics, депеги надзвичайно поширені серед стейблкойнів і спостерігаються через безліч макрофакторів і факторів, що пов’язані безпосередньо з "монетами".

"Ми бачили, як ринок стейблкоїнів перетворився на багатомільярдний клас активів, на який припадає близько 10% криптовалютного ринку та більша частина активності в мережі. Однак, враховуючи постійну нестабільність у класі активів, ми бачимо значний попит на комплексну оцінку ризиків для цифрових активів", - зазначає старший директор з інноваційних продуктів у Moody's Analytics Янніс Гіокас.

Чому стейблкоїни мають бути забезпечені реальними активами

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua пояснює, що стейблкоїн повинен мати адекватне забезпечення активу, до якого він прив'язаний. Тобто, якщо це долар - то забезпеченням є доларова сума, що дорівнює обсягу емісії "монет" стейблкоїну. При цьому проєкт не обов'язково повинен мати долари на рахунках, це також можуть бути казначейські облігації США або інші вільно-конвертовані валюти, які можуть бути швидко переведені в долари.

"Якщо стейблкоїн прив’язаний до золота, тоді мова йде про наявність фізичного чи монетарного золота на рахунках. Якщо стейблкоїн прив'язаний до нерухомості – то забезпеченням має бути нерухомість чи заставні документи на нерухомість", - наводить приклади експерт.

Також Шевчишин звертає увагу, що відмінні від долару стейблкоїни можуть змінюватись у ціні. Аналогічна ситуація спостерігається у випадку прив’язки таких токенів до золота. "Якщо ціна золота падає в доларах, очевидно, що доларова ціна "золотого" стейблкоїну також коригуватиметься", - каже експерт.

Тож як зрозуміти, чи має той чи інший стейблкоїн реальне та повноцінне забезпечення реальними активами? Шевчишин каже, що відповідь на це питання можуть надати тільки аудітори, які аналізують документи емітенту токену.

"Аудитори повинні бути незаангажовані і мати високий рівень довіри. Оптимально якщо забезпечення перебуває в юрисдикції США чи Європи, значно гірше, якщо в офшорних зонах, де отримати доступ до даних важко", - говорить експерт.

Більше про те, як стейблкоїн забезпечує стабільність курсу, читайте у статті Delo.ua "Стейблкоїн на прив’язі. Як долар, золото та інші активи забезпечують стабільність криптовалюти".