Стейблкоїн на прив’язі. Як долар, золото та інші активи забезпечують стабільність криптовалюти

На ринку криптовалют найбільшу довіру інвесторів викликають стейблкоїни. Цю криптовалюту можна використовувати як «тиху гавань» для збереження коштів у крипті, яка дозволяє не виводити гроші у гривню кожного разу, коли курс біткоїну чи ефіру сильно падає в ціні. Проте стейблкоїни лише на перший погляд можна вважати стійкими. Ці «монети» також можуть різко дешевшати і такі прецеденти вже мали місце. Редакція Delo.ua розповідає, наскільки для стейблкоїнів важливе забезпечення активами з реальної економіки, чому такі «монети» втрачають свою стабільність та які токени краще обирати для збереження заощаджень та різноманітних транзакцій.

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Стейблкоїни - це криптоактиви, які самою своєю назвою підкреслюють свою цінову стабільність. Їх курс змінюється у привязці до “твердої” валюти чи надійного активу, що сильно зменшує вірогідність різких коливань, що є буденною справою для звичайної крипти на кшталт біткоїна чи ефіра. Ця особливість дозволяє криптоінвесторам використовувати стейблкоїни для проведення обміну, переказів та інших транзакцій. однак і стейблкоїни подекуди можуть різко втрачати свою цінність. Відбувається це насамперед у випадку, коли крипту позбавляють прив’язки до реального активу.

Як часто стейблкоїни втрачають прив’язку до реальних активів

Втрата прив’язки стейблкоїну до долара чи іншої валюти, валютної корзини чи активу насправді поширена проблема на ринку криптовалют. Восени 2023 року команда Moodys Analytics підрахувала, що минулого року на ринку цифрових активів відбулося 609 депегів серед стейблкоїнів з великою капіталізацією, що були забезпечені фіатною валютою. У 2022 році було зафіксовано 707 таких депегів.

Загалом станом на середину вересня-2023, на ринку криптовалют відбулось 1914 депегів, а у 2022 році - 2847 відв’язок.

Для розуміння: депеги визначаються коливанням ціни стейблкойнів більш ніж на 3% на день, відносно їх прив’язки до фіатної валюти.

Як пояснюють представники Moody's Analytics, депеги надзвичайно поширені серед стейблкойнів і спостерігаються через безліч макрофакторів і факторів, що пов’язані безпосередньо з «монетами».

«Ми бачили, як ринок стейблкоїнів перетворився на багатомільярдний клас активів, на який припадає близько 10% криптовалютного ринку та більша частина активності в мережі. Однак, враховуючи постійну нестабільність у класі активів, ми бачимо значний попит на комплексну оцінку ризиків для цифрових активів», - зазначає старший директор з інноваційних продуктів у Moody's Analytics Янніс Гіокас.

Як стейблкоїни мають бути забезпечені реальними активами

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua пояснює, що стейблкоїн повинен мати адекватне забезпечення активу, до якого він прив'язаний. Тобто, якщо це долар - то забезпеченням є доларова сума, що дорівнює обсягу емісії «монет» стейблкоїну. При цьому проєкт не обов'язково повинен мати долари на рахунках, це також можуть бути казначейські облігації США або інші вільно-конвертовані валюти, які можуть бути швидко переведені в долари.

«Якщо стейблкоїн прив’язаний до золота, тоді мова йде про наявність фізичного чи монетарного золота на рахунках. Якщо стейблкоїн прив'язаний до нерухомості – то забезпеченням має бути нерухомість чи заставні документи на нерухомість», - наводить приклади експерт.

Також Шевчишин звертає увагу, що відмінні від долару стейблкоїни можуть змінюватись у ціні. Аналогічна ситуація спостерігається у випадку прив’язки таких токенів до золота. «Якщо ціна золота падає в доларах, очевидно, що доларова ціна "золотого" стейблкоїну також коригуватиметься», - каже експерт.

Тож як зрозуміти, чи має той чи інший стейблкоїн реальне та повноцінне забезпечення реальними активами? Шевчишин каже, що відповідь на це питання можуть надати тільки аудітори, які аналізують документи емітенту токену.

«Аудитори повинні бути незаангажовані і мати високий рівень довіри. Оптимально якщо забезпечення перебуває в юрисдикції США чи Європи, значно гірше, якщо в офшорних зонах, де отримати доступ до даних важко», - говорить експерт.

Чому стейблкоїни втрачають прив’язку до долара

На жаль, далеко не всі стейблкоїни можуть похвалитися стабільною заставною базою, яку підтвердили аудитори. Справа в тому, що на момент запуску «монети» у команди проєкту може бути достатньо грошей для забезпечення токену. Але коли стейблкоїн розвивається, підтримувати обсяг заставних активів стає все складніше.

«Іноді це потребує додаткових фінансових витрат. Навіть купівля казначейських облігацій США вимагає оплати комісії брокеру», - наводить приклад експерт.

Процес забезпечення стейблкоїна реальними активами може ускладнюватися додатковими факторами. Зокрема, це:

- глобальна волатильність фінансових ринків,

- зміна облікових ставок, що зрештою змінює правила гри на валютному ринку та ринку капіталу.

«Якщо ситуація в глобальній економіці різко змінюється, підтримувати забезпечення стейблкоїна у необхідних обсягах та доларовій оцінці стає дуже складно», - каже Шевчишин.

Депеги стейблкоїнів: кейси TUSD, Real USD, Terra

На ринку криптовалют постійно відбуваються відв’язки стейблкоїнів від реальних активів, говорить CO-CEO компанії SpiceProp Наталія Бойко в коментарії Delo.ua. Але тільки частина депегів призводить до великих проблем.

«Наприклад, маніпуляція та паніка сильно вдарили по USD Coin 10 березня 2023 року. Тоді у вихідні під час міні-кризи в банківському секторі США курс USDC падав на 10-15% нижче паритету з доларом США. Але наступного тижня токен повернувся назад до рівня прив'язки», - згадує експерт один з випадків депегу.

Але давайте подивимося, які проблеми винимають через відв’язку стейблкоїну від реальних активів.

Проблеми TrueUSD та ціна репутації

За словами експертів, січневий депег або тимчасове падіння курсу TrueUSD (TUSD) нижче паритету з доларом США стався через низку подій, що знизили довіру до стейблкоіну

«10 січня в мережі почали обговорювати, що компанія Techteryx - власник мережі TrueUSD - перестала оновлювати дані про залишки резервів стейблкоїну, що вкладені в різних банках та у трастах в США, Гонконгу та на Багамах. Раніше оновлення відбувалися в режимі реального часу. Пізніше представники TrueUSD пояснили ситуацію технічним збоєм «через рух резервних коштів між банками». Але «вікна», що утворилося приблизно на тиждень, вистачило, щоб криптоінвестори почали панікувати і виходити з TUSD», - розповідає Бойко.

Таким чином, 16 січня інвестори здійснили чистий продаж стейблкоїну на $154 млн. Цей розпродаж відбувся протягом доби. І це суттєвий показник, якщо врахувати, що ринкова капіталізація TrueUSD на кінець січня складала $1,9 млрд.

«Курс TUSD залежно від біржі провалювався до $0,92-0,97. Після чого за кілька днів повернувся до паритету. Наразі стейблкоїн торгується по $0,99 за монету», - говорить Наталія Бойко.

Для розуміння: згідно з даними Coinmarketcap, стейблкоїн TrueUSD займає 49 місце у рейтингу топових криптовалют світу. На початку лютого капіталізація проєкту складала $1,5 млрд.

Близько 2 млрд TUSD Знаходилося в обігу станом на березень 2023 року

Наразі його пропозиція необмежена та продовжується збільшуватися відповідно до попиту.

В описі проєкту сказано: «Стейблкоїн підтверджується в режимі реального часу незалежною спеціалізованою галузевою бухгалтерською фірмою в США, щоб забезпечити співвідношення 1:1 її резерву в доларах США до кількості токенів в обігу та 100% ставки застави».

Андрій Шевчишин вважає, що депег TrueUSD виявив багато питань до засновника стейблкоїну, оскільки важко назвати якісним проект, який торгується зі значним дисконтом до базового активу – долара.

«Автоматизована система перевірки доларової вартості заставних активів показала помилки у звіті, що може свідчити як про технічні проблеми, так і про реальну відсутність забезпечення. Тому в даному випадку потрібний аудит активів», - говорить аналітик.

Історія Real USD та проблеми прив’язки до активу

Проблеми в стейблкоїна Real USD (USDR) розпочалися в жовтні 2023 року. Тоді курс токену різко обвалився з $0,97 до $0,52. На початку лютого 2024 року «монета» торгувалась на рівні $0,64. Тобто, він так і не зміг відновити свої позиції. Для розуміння: зараз проєкт має ринкову капіталізацію $29,35 млн.

Цей стейблкоїн унікальний тим, що він забезпечений таким реальним активом як нерухомість. В описі проєкту говориться: «USDR - це токен, який забезпечений токенізованою нерухомістю, що приносить прибуток. USDR має власну систему нарахування вартості. Для цього, зокрема, використовується послідовний потік надійної прибутковості, отриманої від доходу з оренди». Така дохідність мала складати десь 8-15%. Але стейблкоїн втратив прив’язку до токенізованої нерухомості надовго, зокрема, через масове погашення активу.

Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що прив'язка стейблкоїну до нерухомості – це цікавий проект. Але в даному випадку коливання вартості цілком можливе.

«Нерухомість - це не найбільш ліквідний продукт, він схильний до цінових коливань через циклічні тренди економіки. Більше того, нерухомість може вимагати додаткових капіталовкладень упродовж своєї історії. Мені цей проект подобається як експеримент, за яким цікаво стежити», - говорить Шевчишин.

Депег Terra закінчився перезапуском проєкту

Як вже писала редакція Delo.ua, TerraUSD (UST)- це децентралізований і алгоритмічний стейблкойн блокчейну Terra. Цей проєкт створила сингапурська компанія Terraform Labs у 2018 році. Засновники стартапу - До Квон і Деніел Шин.

Спочатку TerraUSD був прив’язаний до курсу американського долару, але не мав реальних резервів у "зелених". Фактично курс UST стабілізувався завдяки складному поєднанню алгоритмів та спорідненому токену LUNA.

В цілому, цей проєкт вважався успішним, оскільки в нього вірила криптоспільнота та готова була вкладати власні кошти у платформу кредитування Anchor, що працювала на базі блокчейну Terra.

Проблеми в стартапу розпочалися у травні 2022 року. Команда вирішила відв’язати TerraUSD від долару. Це привело до різкого зниження вартості UST та LUNA. Інвестори почали масово виводити гроші з платформи кредитування Anchor.

Власники намагалися погасити паніку. Для цього криптокомпанія продала біткоїни на $3 млрд, але це не підтримало курс UST та LUNA. Навпаки, вартість "монет" обвалилась майже до нуля. Як результат, у всьому світі вкладники TerraUSD та Luna втратили загалом близько $42 млрд.

TerraUSD та LUNA отримали нове життя. Власне, блокчейн Terra отримав назву Terra Classic, а його токен - Terra Luna Classic (LUNC). При цьому стейблкоїн TerraUSD (UST) тепер також перейменовано у TerraClassicUSD (USTC).

Водночас з цим, було запущено новий блокчейн - Terra 2.0. Його токен називається Terra Luna (LUNA). Зауважимо, що цей токен ніяк не пов’язаний із стейблкоїном TerraClassicUSD (USTC).

Також варто зазначити, що блокчейн Terra Classic належить компанії Terraform Labs, а блокчейн Terra 2.0 - спільноті.

Як криптоінвесторам використовувати стейблкоїни безпечно

Щоб інвестори не втрачали кошти через неочікувані відв’язки стейблкоїнів від реальних активів, Наталія Бойко зі SpiceProp рекомендує не «відходити» від трійки найнадійніших стейблкоїнів - Tether, USD Coin, DAI.

«Загалом ситуація на ринку стейблкоїнів буде більш стабільною лише в умовах державного регулювання та прозорого аудита», - каже Бойко.

Загалом коли криптоінвестор обирає стейблкоїн для «тихої гавані», він має орієнтуватися на три ключові параметри надійності:

- Тип механізму стабільності монети (з фіатними резервами, криптовалютними резервами, алгоритмічні).

- Обсяг ринкової капіталізації.

- Прозорість аудиту резервів.

«Найнадійнішим типом стейблкоїну є той, де резерви розміщені у фіатних валютах, переважно у доларових активах. Наприклад, це Tether, USD Coin (USDC). Після нього йдуть проекти із криптовалютними резервами (DAI). Менш найдійними є алгоритмічні стейблкоїни. Сумнозвісний проект Terra (UST) якраз підтримував стабільність алгоритмом», - пояснює Бойко.

Також експерт рекомендує інвесторам вивчити ринкову капіталізацію стейблкоїнів, адже це допомагає обрати найбільш підходящі «монети» для використання.

Крім того, корисно ознайомитися з принципами проведення аудиторської перевірки резервів: «Часто проекти зареєстровані у юрисдикціях із низьким захистом для інвестора. І це головна вразливість для Tether. А ось у USD Coin навпаки це головна перевага. Його випускає зареєстрована у США компанія Circle Internet Financial. Тому інвестори в USDC мають найвищий захист», - наводить приклади Наталія Бойко.