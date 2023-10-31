World Savings Day. Как война влияет на сбережения

31 октября по всему миру отмечают Международный день сбережений (World Savings Day). Концепция этого праздника заключается в том, что хранить может каждый, вне зависимости от заработка, возраста и профессии. Украина к празднованию Международного дня сбережений присоединилась еще в 2012 году.

Сбережения всегда играли немаловажную роль в стабильном развитии общества. В условиях непростой экономической ситуации делать сбережения – оптимальная стратегия, и в выигрыше будет тот, у кого есть определенные накопления.

Кризисы – сначала пандемия, а теперь и война, показали, насколько необходимы сбережения. К сожалению, очень многие, и не только в Украине, не имеют достаточных запасов, чтобы продержаться хотя бы месяц.

До начала полномасштабной войны согласно опросу Research & Branding Group, треть украинцев (32%) не имела финансовых сбережений, а каждый десятый (10%) не смог определить, на какой срок ему бы их хватило. Среди других респондентов ответы распределились следующим образом: сбережений хватило бы на срок до месяца (23%); сроком до 4 месяцев (23%); на 5-6 месяцев – 7%; в год или больше – 4%.

Война значительно ухудшила эту статистику, ведь у людей были непредсказуемые расходы на релокацию, поддержку семей за границей, аренду жилья и т.п. На сегодняшний день 44% из тех, кто работал до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% – работают частично или отдаленно, 15% – нашли новое место работы.

2022 показал, тот, кто имел сбережения в ликвидной форме - а именно на текущих счетах - благодаря стабильной работе и адекватному ответу банковской системы на войну имел к ним доступ и чувствовал себя стабильнее, чем те, кто не имел сбережений вообще или имел менее ликвидные сбережения .

Экономия во время войны

С начала войны перед большинством из нас возникли вопросы не только личной безопасности, но и финансовой. Курс доллара начал стремительно расти, многие бизнесы в начале войны остановились и все находились в обстоятельствах полной неопределенности.

Полномасштабная война внесла коррективы в вопрос безопасности собственных сбережений. Валюта, ценные бумаги и недвижимость – эти три варианта финансовых сбережений ранее считались надежными, однако с начала полномасштабного вторжения находились в зоне риска.

Доверие к банкам

Сегодня граждане и бизнес продолжают верить в банковскую систему. Это позволяет банкам получать стабильное фондирование.

За девять месяцев 2023 года объем средств граждан в гривне на счетах банков увеличился на 66,4 млрд. грн., в евро – на 97 млн., а вот в долларе США – уменьшился на $45 млн.

Юридические лица также значительно увеличили свои остатки средств в банковской системе. Гривневые выросли на 169 млрд, доллар США – на 767 млн, евро – на 415 млн. Укрэксимбанк занимает первое место по привлечению средств юридических лиц в гривне и входит в топ-3 банка по привлечению средств юридических лиц в валюте.

На удачное привлечение средств населения банками повлияли два основных фактора. Во-первых – изменения требований Нацбанка к резервированию средств. Начиная с марта 2023 г., после введения НБУ новых норм резервирования средств на текущих счетах клиентов в национальной и иностранной валюте банки повысили процентные ставки по депозитам для физических лиц во всех валютах.

Во-вторых – постепенное смягчение монетарной политики, что проявляется в снижении учетной ставки.

Укрэксимбанк – в топ-5 по объемам срочных депозитов физлиц

По состоянию на 1 сентября 2023 Укрэксимбанк уверенно занимает 4 место среди всех банков по объемам срочных депозитов физлиц с показателем 25 млрд грн.

В течение 2023 года Банк на рынке депозитов физических лиц показал темпы роста выше средних показателей по Украине, в частности:

В национальной валюте: топ-11 банков обеспечили увеличение депозитов в грн +22,4 %, при этом Укрэксимбанк + 42,6 %, с долей 7,5 % в общем абсолютном приросте +2,4 млрд грн из общих 33 млрд грн;

В национальной валюте: топ-11 банков обеспечили увеличение депозитов в грн +22,4 %, при этом Укрэксимбанк + 42,6 %, с долей 7,5 % в общем абсолютном приросте +2,4 млрд грн из общих 33 млрд грн; В долларах США: топ-11 банков потеряли депозиты в дол. США -14 % в объеме –426 млн дол. США, при этом Укрэксимбанк показал прирост +24 млн долл. США (+6,5 %).

Прирост депозитов физических лиц в национальной валюте за 9 месяцев текущего года составил 2,6 млрд грн – это исторический рекорд для банка по привлечению в течение одного года.

Кроме того, следует отметить, что вкладчики с каждым годом все больше и больше предпочитают дистанционные каналы. В этом году, например, доля депозитов в национальной валюте, оформленных онлайн, составляет более 50%.

В настоящее время онлайн можно открыть как обычные депозиты: «Накопительный срочный», «Доходный срочный», Оптимальный», так и специальные:

Защитник Украины — вклад для военнослужащих/ТРО и членов их семей с повышенной процентной ставкой. Тысячи защитников Украины и членов их семей с мая 2022 оформляют вклад. По состоянию на 1 октября общая сумма депозитов составляет более 700 млн грн.

"Февральский процент" - вклад для новых вкладчиков и новых средств действующих вкладчиков. Вклад введен в июне 2023 года и за это небольшое время уже было размещено более 1,5 млрд грн.

С начала запуска онлайн сервиса оформлено вкладов на сумму более 6,5 млрд грн. Это подтверждает тот факт, что количество клиентов, предпочитающих цифровые каналы, с каждым годом растет.

Кроме оформления депозитов, вкладчики могут свободно управлять своими сбережениями, а именно отменять или возобновлять автоматическую пролонгацию вкладов без посещения и звонков в банк, что удобно, а главное всегда доступно.