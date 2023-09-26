Как Платформа Укрэксимбанка будет помогать общинам в развитии и восстановлении инфраструктуры

Более года полномасштабного вторжения украинский бизнес держит оборону на экономическом фронте Украины. Предприятия и бизнес из-за боевых действий понесли самые масштабные убытки за время независимости страны.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по итогам июня этого года оценивается в $150,5 млрд, но с каждым днем убытки из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов только растут. На сегодняшний день потребности Украины на реконструкцию и восстановление оцениваются в беспрецедентные для мира $411 млрд.

Развитие и восстановление инфраструктуры Украины — вопрос, который нужно решать уже сейчас. Успех восстановления зависит не только от международной помощи и инвестиций, но и от того, как общины сами будут сплачиваться и определять приоритеты.

Потребности муниципально-коммунального сектора

Сегодня потребности муниципально-коммунального сектора очень велики. В связи с внутренним перемещением населения и релокации бизнеса происходит рост нагрузки на коммунальные предприятия Центральной и Западной Украины.

Остается общая проблема низкой энергоэффективности оборудования, используемого на предприятиях критической инфраструктуры. В более пострадавших регионах критически стоит вопрос их восстановления.

Отдельный вызов – это необходимость обновления транспортной инфраструктуры и специальной коммунальной техники. Это связано с тем, что большое количество техники было передано на нужды ВСУ и ТРО или уничтожено.

Сегодня для быстрой реализации масштабных проектов по восстановлению и восстановлению городам и общинам не нужно ожидать дешевых иностранных кредитов или крупных грантов, а привлекать внешнее финансирование от банков.

Впрочем, сотрудничество с банками тормозится устаревшими стереотипами, нехваткой знаний и опытом со стороны менеджеров общин.

Платформа Укрэксимбанка — задача научить

Укрэксимбанк как крупнейший корпоративно-инвестиционный банк Украины уже реализовал ряд успешных проектов по финансированию городов во время войны. Имеющиеся программы и виды активных операций для городов и коммунальных предприятий в Укрэксимбанке способны выполнить задачи любой сложности.

В настоящее время клиентами банка, пользующимися услугами кредитования, есть ряд украинских общин — Киевский горсовет, Полтавская, Одесская, Львовская, Мукачевская, Ужгородская, Ивано-Франковская и другие. Речь идет о реализации кредитных средств по программе "Доступные кредиты 5–7–9 %» и «Доступный финансовый лизинг 5–7–9 %» проекты ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и USAID (Агентство США по международному развитию), предлагающее выпускать муниципальные облигации городам для развития своих инвестиционных проектов.

Недавно Банк провел круглый стол во Львове - "Города для людей. Возможности для финансирования муниципального сектора во время войны и в период восстановления". Мероприятие стало первой из серии публичных дискуссий и практических встреч, которые Банк планирует организовать для мэров и лидеров территориальных общин.

В дальнейшем такие публичные дискуссии должны стать учебной платформой для глав городов и директоров коммунальных предприятий для популяризации финансовых инструментов, которые сегодня есть на украинском финрынке.

Кроме того, Банк планирует развивать обучающие площадки для финансовых и проектных команд общин (на базе Укрэксимбанка с привлечением представителей Министерства финансов, МФО и т.п.), чтобы специалисты на местах четко понимали алгоритмы работы финансовых продуктов.

Вместо выводов

Восстановление не будет легким процессом, оно потребует безумного количества человеческих и финансовых ресурсов, что будет влиять на каждую сферу общественной жизни. Поскольку восстановление страны это не только восстановление мостов, заводов, школ и больниц. Это в первую очередь вопрос возвращения миллионов украинцев из-за границы, а следовательно, проблема создания рабочих мест, обеспечения полноценного функционирования целых отраслей и даже отдельных регионов страны, которые будут жить в новых послевоенных условиях.