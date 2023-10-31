World Savings Day. Як війна впливає на заощадження

31 жовтня у всьому світі відзначають Міжнародний день заощаджень (World Savings Day). Концепція цього свята полягає в тому, що зберігати може кожен, незалежно від заробітку, віку та професії. Україна до святкування Міжнародного дня заощаджень долучилася ще у 2012 році.

Заощадження завжди відігравали важливу роль у стабільному розвитку суспільства. В умовах непростої економічної ситуації робити заощадження – оптимальна стратегія, і у виграші буде той, хто має певні накопичення.

Кризи – спочатку пандемія, а тепер і війна, показали, наскільки необхідними є заощадження. На жаль, дуже багато осіб, і не лише в Україні, не мають достатніх запасів, щоб протриматися хоча б місяць.

До початку повномаштабної війни згідно з опитуванням Research & Branding Group, третина українців (32%) не мала фінансових заощаджень, а кожен десятий (10%) не зміг визначити, на який строк йому б їх вистачило. Серед інших респондентів відповіді розподілилися таким чином: заощаджень вистачило б на строк до місяця (23%); на строк до 4 місяців (23%); на 5-6 місяців – 7%; на рік або більше – 4%.

Війна значно погіршила цю статистику, адже люди мали непередбачувані витрати на релокацію, підтримку сімей за кордоном, оренду житла і т.п. На сьогодні 44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково або віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи.

2022 рік показав, той, хто мав заощадження у ліквідній формі – а саме на поточних рахунках – завдяки стабільній роботі та адекватній відповіді банківської системи на війну мав до них доступ і почувався стабільніше, ніж ті, хто не мав заощаджень взагалі чи мав менш ліквідні заощадження.

Заощадження під час війни

З початку війни перед більшістю з нас виникли питання не тільки особистої безпеки, але і фінансової. Курс долара почав стрімко зростати, багато бізнесів на початку війни зупинилось і всі знаходились в обставинах повної невизначеності.

Повномасштабна війна внесла корективи у питання безпеки власних заощаджень. Валюта, цінні папери та нерухомість – ці три варіанти фінансових збережень раніше вважалися надійними, проте з початку повномаштабного вторгнення перебували у зоні ризику.

Довіра до банків

Сьогодні, громадяни та бізнес продовжують вірити в банківську систему. Це дозволяє банкам отримувати стабільне фондування.

За дев’ять місяців 2023 року обсяг коштів громадян у гривні на рахунках банків збільшився на 66,4 млрд грн, у євро – на 97 млн, а от у доларі США – зменшився на $45 млн.

Юридичні особи також суттєво збільшили свої залишки коштів у банківській системі. Гривневі зросли на 169 млрд, долар США – на 767 млн, євро – на 415 млн. Укрексімбанк посідає перше місце по залученню коштів юридичних осіб у гривні та входить до топ-3 банків по залученню коштів юридичних осіб у валюті.

На вдале залучення коштів населення банками вплинули два основні чинники. По-перше – зміни вимог Нацбанку до резервування коштів. Починаючи з березня 2023 року, після запровадження НБУ нових норм резервування коштів на поточних рахунках клієнтів у національній та іноземній валюті банки підвищили відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб у всіх валютах.

По-друге – поступове пом'якшення монетарної політики, що проявляється у зниженні облікової ставки.

Укрексімбанк - в топ-5 за обсягами строкових депозитів фізосіб

Станом на 1 вересня 2023 року Укрексімбанк впевнено займає 4 місце серед усіх банків за обсягами строкових депозитів фізосіб із показником 25 млрд грн.

Упродовж 2023 року Банк на ринку депозитів фізичних осіб показав темпи зростання вищі за середні показники по Україні, зокрема:

У національній валюті: топ-11 банків забезпечили збільшення депозитів у грн +22,4 %, при цьому Укрексімбанк + 42,6 %, із часткою 7,5 % в загальному абсолютному прирості, +2,4 млрд грн із загальних 33 млрд грн;

У національній валюті: топ-11 банків забезпечили збільшення депозитів у грн +22,4 %, при цьому Укрексімбанк + 42,6 %, із часткою 7,5 % в загальному абсолютному прирості, +2,4 млрд грн із загальних 33 млрд грн; У доларах США: топ-11 банків втратили депозити в дол. США -14 % в обсязі -426 млн дол. США, при цьому Укрексімбанк показав приріст +24 млн дол.США (+6,5 %).

Приріст депозитів фізичних осіб у національної валюті за 9 місяців поточного року склав 2,6 млрд грн — це історичний рекорд для банку із залучення протягом одного року.

Крім того, слід зазначити, що вкладники з кожним роком все більше і більше віддають перевагу дистанційним каналами. В цьому році, наприклад, частка депозитів у національній валюті, оформлених онлайн, становить понад 50%.

Наразі онлайн можна відкрити як звичайні депозити :«Накопичувальний строковий», «Прибутковий строковий», Оптимальний», так і спеціальні:

«Захисник України» — вклад для військовослужбовців/ТРО та членів їх родин із підвищеною процентною ставкою. Тисячі захисників України та членів їх родин із травня 2022 року оформлюють вклад. Станом на 1 жовтня загальна сума депозитів складає більш ніж 700 млн грн.

«Лютий відсоток» — вклад для нових вкладників та нових коштів діючих вкладників. Вклад впроваджено в червні 2023 року й за цей невеликий час уже було розміщено більше 1,5 млрд грн.

З початку запуску онлайн сервісу оформлено вкладів на суму більш ніж 6,5 млрд грн. Це підтверджує той факт, що кількість клієнтів, що віддають перевагу цифровим каналам, з кожним роком зростає.

Крім оформлення депозитів, вкладники можуть вільно керувати своїми збереженнями, а саме скасовувати або поновлювати автоматичну пролонгацію вкладів без відвідування та дзвінків до банку, що зручно, а головне — завжди доступно.