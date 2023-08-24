Процессор с 8 ядрами и HD-дисплей: представлена новая версия Lenovo Tab M8 (ФОТО)

Компания Lenovo представила планшет Tab M8 (4th Gen) 2024, работающий на восьмиядерном процессоре и имеющий батарею, способную обеспечить до 13 часов воспроизведения видео. Об этом пишет Gizmochino.

Модель Lenovo Tab M8 (4th Gen) была выпущена в прошлом году, в названии обновленной версии появилась приставка 2024.

Дизайн нового устройства схож с его предшественником: простая задняя панель с круглой камерой вверху. Фронтальная сторона имеет заметные рамки экрана сверху и снизу. Диагональ HD-дисплея составляет 8-дюймов, яркость – 350 нит, соотношение сторон – 16:10, частота обновления – 60 Гц. Экран имеет сертификацию Low Blue Light.

Планшет будет доступен в двух цветах: синем и сером.

Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo

Tab M8 (4th Gen) 2024 оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MT8768 с ядрами Cortex-A53: четыре из них имеют частоту в 2,2 ГГц, остальные четыре – 1,6 ГГц.

Аппарат имеет 3 ГБ/4 ГБ оперативной и 32 ГБ/64 ГБ основной памяти, а также слот для microSD.

Гаджет работает под управлением Android 13 и будет получать обновления безопасности в течение двух лет.

В Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 встроили двойные динамики, 2-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную тыловую камеры. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, чего должно хватить для воспроизведения до 13 часов видео.

Детали относительно цены и даты выпуска планшета пока неизвестны, однако эта информация должна появиться в ближайшее время.