Процесор із 8 ядрами і HD-дисплей: представлено нову версію Lenovo Tab M8 (ФОТО)

Компанія Lenovo представила планшет Tab M8 (4th Gen) 2024, який працює на восьмиядерному процесорі і має батарею, здатну забезпечити до 13 годин відтворення відео. Про це пише Gizmochino.

Модель Lenovo Tab M8 (4th Gen) була випущена торік, в назві оновленої версії зʼявилася приставка 2024.

Дизайн нового пристрою схожий із його попередником: проста задня панель із круглою камерою вгорі. Фронтальна сторона має помітні рамки екрана зверху та знизу. Діагональ HD-дисплея становить 8-дюймів, яскравість – 350 ніт, співвідношення сторін – 16:10, частота оновлення – 60 Гц. Екран має сертифікацію Low Blue Light.

Планшет буде доступний у двох кольорах: синьому та сірому.

Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Фото: Lenovo

Tab M8 (4th Gen) 2024 оснащено восьмиядерним процесором MediaTek MT8768 із ядрами Cortex-A53: чотири з них мають частоту в 2,2 ГГц, інші чотири – 1,6 ГГц.

Апарат має 3 ГБ/4 ГБ оперативної і 32 ГБ/64 ГБ основної пам’яті, також є слот для microSD

Ґаджет працює під управлінням Android 13 й отримуватиме оновлення безпеки протягом двох років.

В Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 вбудували подвійні динаміки, 2-мегапіксельну фронтальну та 8-мегапіксельну тилову камери. Ємність акумулятора становить 5100 мА·год, чого має вистачити для відтворення до 13 годин відео.

Деталі щодо ціни та дати випуску планшета поки що невідомі, однак ця інформація має зʼявитися найближчим часом.