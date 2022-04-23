- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
В мире зафиксирована вспышка неизвестной формы гепатита у детей
В 12 странах мира зарегистрировано около 170 случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), известно об одном смертельном исходе.
По данным ВОЗ, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании.
Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно информации ВОЗ, возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет.
При этом, около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.
Напомним, в феврале 2021 года в городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А.
На тот момент заболели 15 детей и один взрослый, проживающие в частном доме.
Источник фото: ua.depositphotos.com