В мире зафиксирована вспышка неизвестной формы гепатита у детей

В 12 странах мира зарегистрировано около 170 случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей.

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Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), известно об одном смертельном исходе.

По данным ВОЗ, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании.

Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.

Согласно информации ВОЗ, возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет.

При этом, около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Напомним, в феврале 2021 года в городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А.

На тот момент заболели 15 детей и один взрослый, проживающие в частном доме.

Источник фото: ua.depositphotos.com