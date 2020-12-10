Клинические исследования вакцины от гепатита С обещают уже в следующем году, — ученые

Клинические исследования вакцины от гепатита С должны начаться уже в следующем году. Об этом во время Nobilitet-2020 рассказала кандидатка биологических наук, микробиологиня, основательница инфоплатформы "Микроб и Я" Елена Ливинская. "Хоутон (нобелевский лауреат 2020 года по медицине Майкл Хоутон — Delo.ua) работает над вакциной, обещает клинические исследования в следующем году. Существуют проблемы, потому что иммунитет вырабатывается достаточно мало. Райс (Чарльз Райс, разделил с Хоутоном Нобелевскую премию по медицине-2020) занят лекарствами, Хоутон — вакцинами".

Напомним, 5 октября 2020 года во время трансляции Нобелевского комитета стало известно, что Нобелевскую премию по медицине получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита С. В рамках Nobilitet-2020 украинские ученые объяснили, в чем важность этого открытия.

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По данным Центра общественного здоровья 5%, которые привела Елена Ливинская, украинцев болеют гепатитом С. "Из, например, 500 ваших друзей в социальных сетях десятки являются носителями гепатита. Большинство из них об этом не знают, а остальные — не скажут. Потому что существует стигматизация, таких людей избегают, не думая о том, какие были пути заражения", — говорит Ливинская.

При этом, по словам ученой, заразиться гепатитом С может каждый — причина не только в инъекционных наркотиках, как многие считают. Это и переливание крови, и использование нестерильного медицинского инструментария — в том числе, риск существует и при посещении стоматолога. В целом, это все манипуляции, где есть контакт с кровью, включая тату, татуаж, пирсинг. "И конечно же маникюр. Дантисты — это люди с медицинским образованием, они знают, что такое стерильность, а вот быстрый маникюр в торговом центре…" — говорит Ливинская.

При этом, по ее словам, гепатит С не передается через объятия, поцелуи (если у обоих партнеров нет открытых ран). Практически не передается половым путем — если, снова таки, нет контактов с кровью.

"Хорошая нота, мы родились и живем в потрясающее время, когда гепатит С открыли и уже лечат. Мои друзья обнаружили у себя гепатит С и успешно пролечились, это крутая история, которая не случилась бы даже 10 лет назад. Цените научно-технический прогресс", — подчеркивает Ливинская.

При этом не стоит думать, что болезнь перестала быть опасной. Гепатит С не зря называют "ласковым убийцей": он может годами разрушать вашу печень, пока не доведет ее до рака или цирроза печени. При этом, говорит Ливинская, вы даже обрадуетесь, что сбросили вес.

Гепатит С — это главная причина рака печени. Им болеют более 70 миллионов человек в мире. Менее пятой части знают о своем диагнозе — именно из-за бессимптомного течения болезни. Более 400 тысяч человек ежегодно умирают от поражений, вызванных вирусом гепатита С. Вакцины нет — хотя ее разработкой и занимаются нобелевские лауреаты. Иммунитет практически не вырабатывается, то есть, можно заразиться повторно. В разных регионах планеты "живут" разные патогены гепатита С, в целом эффективность лечения зависит в том числе и от генотипа вируса — некоторые излечиваются с 96% эффективностью. В среднем эффективность лечения гепатита С составляет более 90%.

Чтобы получить эти результаты, наука двигалась десятки лет. В 64 году Барух Бламберг открыл вирус гепатита В (он тоже получил Нобелевскую премию в 1976 году). Создав вакцину, открыл патент, чтобы все могли ею пользоваться. Это было важно, в том числе и для военных: вирус гепатита В вызывал посттрансфузионные гепатиты, то есть, переливание крови было русской рулеткой.

Работающий под его началом Харви Альтер установил, что гепатиты возникают, но это не А, и не В. Гепатит С поначалу так и назвали: гепатит ни А ни В, non A non B.

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Затем Майкл Хоутон 8 лет пытался выделить этот гепатит. У него получилось, тогда же был создан тест для проверки крови на вирус. "Точку в этой истории поставил Чарльз Райс. Он создал клон выделенных нуклеиновых кислот, выделил заражающие свойства. Именно Райс многое сделал для разработки лекарств", — говорит Ливинская.