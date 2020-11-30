У Києві вчетверте пройде науковий лекторій з нобелівських нагород Nobilitet 2020

Напередодні вручення Нобелівської премії у Стокгольмі, 5 грудня 2020 року, у Києві вже четвертий рік поспіль відбудеться Nobilitet 2020 — препаті нобелівської церемонії. Про це розповіли організатори заходу.

Вони відмічають, що протягом дня українські науковці, інтелектуали, освітяни популярно розкажуть найважливіше про Нобелівку 2020 у форматі FAQ: кому, за що і, головне, "щоби що"?

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Відвідувачі Nobilitet 2020 почують шість лекцій від найкращих спікерів, які фахово розуміються на відкриттях і досягненнях у різних галузях, а саме:

Медицина та фізіологія — Олена Лівінська, кандидатка біологічних наук, мікробіологиня, засновниця інформаційної платформи "Мікроб і Я", розкаже, чим вірус гепатиту C відрізняється від А та В і за що його називають "лагідним убивцею". Чому для України боротьба з гепатитом C вкрай важлива та чи скоро людство забуде про цю хворобу.

Хімія — Олександр Коляда, генетик, вчений, біогеронтолог, входить до світового рейтингу "Топ-100 лідерів довголіття", розкаже, чи справді ми зможемо створювати "дизайнерських дітей" і виправляти генетичні помилки, як редагувати ДНК та чи допоможуть генетичні ножиці змінити організм людини.

Економіка — Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи економіки, доцент Пітсбургського університету, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019—2020 рр. Розкаже про теорію аукціонів, про "прокляття переможця" та про те, як і чому аукціони ввійшли в наше повсякденне життя.

Захист миру — Ольга Трофімцева, докторка аграрних наук, т. в. о. міністра аграрної політики та продовольства України, бізнесвумен. Розповість як Світова продовольча програма бореться з голодом у світі та зокрема на Донбасі.

Фізика — Мирослав Кашеба, фізик, популяризатор науки. Розповість про чорні діри, а саме про те, як вони своїм існуванням підтверджують теорію відносності, чому нас так вабить космос і що за супермасивний об'єкт знайшовся в центрі нашого Всесвіту.

Література — Богдана Романцова, літературна критикиня, редакторка видавництва "Темпора". Розповість, із якої причини цього року Нобелівку дали за поезію, як її (сучасну поезію) розуміти та чому не варто соромитися, якщо ви не чули про цьогорічну лауреатку.

Захід пройде у UNIT.City за адресою вулиця Дорогожицька, 3. Цього року через карантинні обмеження кількість квитків у форматі offline обмежена. За наявності offline-квитка можна відвідати захід, вечірку після та поспілкуватися з лекторами й однодумцями в режимі реального часу. А для тих, хто не встигне, є можливість придбати online-квиток.

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Квитки можна придбати за посиланням: offline-квиток коштує 2000 грн, а online-квиток — 250 (перегляд одієї лекції) та 850 грн (усі лекції). Деталі заходу можна дізнатись тут.

Нагадаємо, Nobilitet — це ініціатива, створена з метою підвищення рівня освіченості суспільства та популяризації науки. Проєкт сприяє поширенню широкого спектру знань, що базуються на досягненнях науки, можливостях інтелекту, вірі у прогрес і гуманізм.