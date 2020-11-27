"Человек, который проживет 200 лет, уже ходит по Земле" — ученые

Человечество в своем развитии уже пришло к продлению жизни — в среднем, человек живет выше ожидаемого в 2,5, а то и в 3 раза. Об этом в рамках Дня инноваций, который организовала Европейская Бизнес Ассоциация, рассказал генетик, основатель и научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen Александр Коляда.

"Человек живет выше ожидаемого в 2,5 или даже в 3 раза. По сути, после 30 лет каждый день вы должны благодарить медицинские и научные достижения за то, что продолжаете жить. До 17 века средняя продолжительность жизни была 30-32 года, сейчас в Украине это под 70 лет, а на японском острове Окинава — 92 года. Это достижение медицины, здорового образа жизни и технологий", — говорит ученый.

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По словам Коляды, каждые десять лет средняя продолжительность жизни человека увеличивается на несколько лет. "Если даже не будет никакой революции, продолжится эволюционный путь развития продления жизни, человек, который проживет 200 лет, уже живет среди нас. Скорее всего, сейчас он ходит в школу", — обнадеживает генетик.

Чтобы убедиться в профессионализме современных медтехнологий, можно, по словам ученого, обратить внимание на внешний вид мировых звезд — таких, как Мадонна или Дженнифер Лопес: "Мы живем дольше. Люди в 70 выглядят на 40. Если это могут позволить себе известные богатые люди, значит, мы умеем это делать. Да, пока дорого, но не волнуйтесь: технологии крадут, упрощают и делают более доступными. Дожить до революционного прорывам можно, если двигаться мелкими шажками — в том числе, и с помощью здорового образа жизни".

В настоящее время вопросами старения занимается, так или иначе, весь мир. По словам Коляды, каждый десятый доллар в США идет на исследование вопросов старения.

Одним из основных толчков для развития науки в Украине может стать именно бизнес. "Путь инноваций через государство для Украины не лучший, это хорошо показал опыт Российской Федерации. Государство у нас имеет слабую компетенцию в инновациях. Со стороны бизнеса, напротив, виден прагматичный подход. Для нас это может показаться странным, но в мире мало государственных вузов, которые продуцируют инновации, в основном это сотрудничество с частным сектором", — сказал генетик.

Украинская медицина достаточно привлекательна в мире за счет достаточно либерального законодательства, качества и цены.

"Стволовые клетки — это большой классный бизнес, фактически, в каждом районе Киева есть клиника, которая предоставляет подобные услуги иностранным гражданам. Можно повышать наукоемкость этого бизнеса, если государство одобрит все возможные процедуры, а не частично. Второе серьезное направление — репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение, донорство яйцеклеток. Именно в Украине, в киевской клинике родился ребенок от трех родителей — удалена часть больного гена, вместо него генетическая информация взята у донора", — говорит Коляда.