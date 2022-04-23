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У світі зафіксовано спалах невідомої форми гепатиту у дітей
У 12 країнах світу зареєстровано близько 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей.
Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), відомо про один смертельний результат.
За даними ВООЗ, що із загальної кількості 114 випадків гострого гепатиту у дітей зареєстровано у Великій Британії, 13 випадків – в Іспанії, 12 – в Ізраїлі, 9 – у США, 6 – у Данії.
Менше п'яти випадків виявлено в Ірландії, по чотири – в Італії та Нідерландах, по два випадки у Норвегії та Франції, по одному у Румунії та Бельгії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією ВООЗ, вік хворих становить від 1 місяця до 16 років.
При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.
Нагадаємо, у лютому 2021 року у місті Роздільна Одеської області виявили спалах вірусного гепатиту А.
На той момент захворіли 15 дітей та один дорослий, які проживають у приватному будинку.
Джерело фото: ua. depositphotos. com