У світі зафіксовано спалах невідомої форми гепатиту у дітей

У 12 країнах світу зареєстровано близько 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей.

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Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), відомо про один смертельний результат.

За даними ВООЗ, що із загальної кількості 114 випадків гострого гепатиту у дітей зареєстровано у Великій Британії, 13 випадків – в Іспанії, 12 – в Ізраїлі, 9 – у США, 6 – у Данії.

Менше п'яти випадків виявлено в Ірландії, по чотири – в Італії та Нідерландах, по два випадки у Норвегії та Франції, по одному у Румунії та Бельгії.

За інформацією ВООЗ, вік хворих становить від 1 місяця до 16 років.

При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.

Нагадаємо, у лютому 2021 року у місті Роздільна Одеської області виявили спалах вірусного гепатиту А.

На той момент захворіли 15 дітей та один дорослий, які проживають у приватному будинку.

Джерело фото: ua. depositphotos. com