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Армия РФ атаковала Кривой Рог: повреждены фасады трех многоэтажных домов

война
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска снова обстреливали из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Атаковали оккупанты и Кривой Рог. В результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера агрессор дважды целил по Никопольщине. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил Лысак.

По его словам, в результате вражеских обстрелов ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Изуродованные линии электропередач и газопровод.

Фото 2 — Армия РФ атаковала Кривой Рог: повреждены фасады трех многоэтажных домов
Фото 3 — Армия РФ атаковала Кривой Рог: повреждены фасады трех многоэтажных домов
Фото 4 — Армия РФ атаковала Кривой Рог: повреждены фасады трех многоэтажных домов

Атаковали оккупанты и Кривой Рог. В результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания.

"Из-за попадания занялось многоэтажное здание. Пожар потушен. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов", сообщил Лысак.

Заметим, что российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Ночью 18 сентября две крылатые ракеты были уничтожены силами ПВО над областью. Враг также 4 раза бил по Никопольщине из артиллерии. Под ударом снова были Марганецкая, Мировская общины и Никополь.

Автор:
Светлана Манько