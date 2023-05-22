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Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области

Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 75 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг продолжил бить по гражданской инфраструктуре области, совершив 75 обстрелов за сутки по 16 населенным пунктам.

"Рашисты ударили авиацией по Новоданиловке, дважды атаковали с БПЛА Степное, из РСЗО Гуляйполе и Преображенку, нанесли 70 артударов по Новоандреевке, Малой Токмачке, Красному, Малиновке, Степному, Каменскому", - отметил Малашко.

Он добавил, что в результате вражеских атак есть разрушение частных домов, хозяйственных построек, повреждены автомобили.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Автор:
Светлана Манько