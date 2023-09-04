- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, минувшей ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли село Шейковка Изюмского района. Было повреждено здание столовой, но обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе также уничтожен торговый объект.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбой разрушены 2 частных домовладения.
Как сообщил Синегубов, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.
Накануне по селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.