Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли село Шейковка Изюмского района. Было повреждено здание столовой, но обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе также уничтожен торговый объект.

Кроме того, в селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбой разрушены 2 частных домовладения.

Как сообщил Синегубов, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.

Накануне по селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.