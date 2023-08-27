Армия РФ обстреляла Херсонскую область: есть погибший и раненые

Оккупационные войска РФ в течение суток 26 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг совершил 61 обстрел, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Кроме того, вражеские снаряды попали в здание объекта критической инфраструктуры, на территорию и по медицинскому учреждению, в здание предприятия в Херсоне.

Также в результате вражеских обстрелов повреждены складские помещения в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - отметил Прокудин.

Напомним, в течение суток 25 августа враг 74 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранение.