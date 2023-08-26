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Россияне за сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область: попали в объект критической инфраструктуры
Российские оккупационные войска в течение суток 25 августа 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранение.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг совершил 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон оккупанты выпустили 36 снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, здание учебного заведения и по территории птицефабрики в Херсонском районе.
Кроме того, снаряды попали по зданию магазина и по территории фермерского хозяйства в Бериславском районе.
Также в результате вражеских обстрелов повреждено предприятие и здание спортзала в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранение", - отметил Прокудин.
Напомним, в течение суток 24 августа россияне 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.