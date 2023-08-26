Россияне за сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область: попали в объект критической инфраструктуры

Российские оккупационные войска в течение суток 25 августа 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранение.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг совершил 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон оккупанты выпустили 36 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, здание учебного заведения и по территории птицефабрики в Херсонском районе.

Кроме того, снаряды попали по зданию магазина и по территории фермерского хозяйства в Бериславском районе.

Также в результате вражеских обстрелов повреждено предприятие и здание спортзала в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранение", - отметил Прокудин.

Напомним, в течение суток 24 августа россияне 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.