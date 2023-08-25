Россияне ударили по Никополю, погиб мужчина

Вечером, 25 августа, российские войска нанесли очередной удар по Никополю. В результате обстрела были повреждены два частных дома и авто. Погиб 59-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Согласно его информации, вражеские снаряды повредили линию электропередач и газопровод.

Лисак добавил, что в течение дня враг атаковал Никопольщину пять раз. Сам Никополь попал под обстрел из тяжелой артиллерии. С нее же оккупанты попали и по Марганецкому обществу.

Кроме того, россияне сбрасывали боеприпасы с беспилотников.

Напомним, ночью враг атаковал Никопольщину. Дважды били оккупанты по Никополю из "Градов" и артиллерии, а на утро обстреляли и Марганецкую общину.

Также армия страны-агрессора в ночь на 24 августа выпустила по Днепру ракеты. Одну из них сбили силы ПВО, другие повредили инфраструктуру города. В результате атаки 7 человек ранены.