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Россияне ударили по Никополю, погиб мужчина
Вечером, 25 августа, российские войска нанесли очередной удар по Никополю. В результате обстрела были повреждены два частных дома и авто. Погиб 59-летний мужчина.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Согласно его информации, вражеские снаряды повредили линию электропередач и газопровод.
Лисак добавил, что в течение дня враг атаковал Никопольщину пять раз. Сам Никополь попал под обстрел из тяжелой артиллерии. С нее же оккупанты попали и по Марганецкому обществу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, россияне сбрасывали боеприпасы с беспилотников.
Напомним, ночью враг атаковал Никопольщину. Дважды били оккупанты по Никополю из "Градов" и артиллерии, а на утро обстреляли и Марганецкую общину.
Также армия страны-агрессора в ночь на 24 августа выпустила по Днепру ракеты. Одну из них сбили силы ПВО, другие повредили инфраструктуру города. В результате атаки 7 человек ранены.