Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру: есть разрушения и пострадавшие (ФОТО)

Армия страны-агрессора в ночь на 24 августа выпустила по Днепру ракеты. Одну из них сбили силы ПВО, другие повредили инфраструктуру города. В результате атаки 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

"Среди ночи – мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток". Но есть и попадание", - отметил Лысак.

По его словам, разрушения получил транспортный объект.

Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет.

"В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - уточнил Лысак.

Повреждены также с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Также изуродовано 15 киосков.

"А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы", - добавил Лысак.

Пока информация о разрушениях еще уточняется.

Напомним, ночью 15 августа в Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

Кроме предприятия, российские ракеты разрушили важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования, занимались дети.

Также русские войска вечером 28 июля нанесли удар по многоэтажке в Днепре, в результате чего пострадали девять человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что также в результате удара было поражено здание управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по улице Святослава Храброго, 23.