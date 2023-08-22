Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. На рассвете 22 августа враг атаковал Кривой Рог ракетами. Пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар", - отметил Лысак.

Он добавил, что предварительно пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены 20 частных домов, линия электропередачи.

Также Синельниковский район ночью русская армия атаковала беспилотником.

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"Попали по частному предприятию. Случился пожар. Спасатели оперативно потушили огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых", - отметил Лысак.

По его словам, еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Сейчас информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Также войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу 31 июля. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, другая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

Тогда погибли шесть человек, пострадали более 80, среди них 7 детей.