Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии

В течение дня, 17 августа, российские войска дважды ударили по Никополю и однажды по Марганецкой общине. В населенные пункты прилетели более двух десятков снарядов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он рассказал, что враг накрыл область огнем из артиллерии. В результате обстрелов были изуродованы 8 хозяйственных сооружений, автомобили и линия электропередач.

Лысак добавил, что снаряды оккупантов повредило коммунальное предприятие и 12 частных домов. Три из них занялись. Спасатели огонь укротили.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, 16 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Межевской общине на Синельниковщине. В результате российские террористы ранили 18-летнего парня. Врачи до последнего пытались спасти юношу, но он погиб.