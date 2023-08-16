В результате обстрелов Днепропетровщины погиб 18-летний парень

16 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Межевской общине на Синельниковщине. В результате российские террористы ранили 18-летнего парня. Врачи до последнего пытались спасти юношу, но он погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрела пострадали еще четыре человека. Среди них – 2-летний ребенок. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.

Данная атака на район произошла во второй половине дня. Оккупанты также попали в здание сельхозпредприятия, оно до сих пор горит. Огонь охватил более 400 кв.

Он добавил, что вечером 15 августа враг попал по Никополю, а рано утром – по Марганецкому обществу. Россияне били из "Града" и тяжелой артиллерии. В населенные пункты прилетели с десяток боеприпасов.

Также утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.