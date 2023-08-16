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В результате обстрелов Днепропетровщины погиб 18-летний парень
16 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Межевской общине на Синельниковщине. В результате российские террористы ранили 18-летнего парня. Врачи до последнего пытались спасти юношу, но он погиб.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По его словам, в результате обстрела пострадали еще четыре человека. Среди них – 2-летний ребенок. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.
Данная атака на район произошла во второй половине дня. Оккупанты также попали в здание сельхозпредприятия, оно до сих пор горит. Огонь охватил более 400 кв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что вечером 15 августа враг попал по Никополю, а рано утром – по Марганецкому обществу. Россияне били из "Града" и тяжелой артиллерии. В населенные пункты прилетели с десяток боеприпасов.
Также утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.