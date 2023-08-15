В Днепре российская ракета попала в предприятие: есть пострадавшие

Ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной масштабный ракетный удар по Украине. В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, российские террористы совершили очередное преступление.

"В 4.20 оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар", - отметил он.

Он добавил, что в результате российской агрессии ранены 2 человека.

"59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован. Он в состоянии средней тяжести", - подчеркнул Лысак.

Он уточнил, что пожар в целом охватил более 800 кв. м. Его локализовали.

Кроме предприятия, российские ракеты изуродовали важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования, занимались дети.

В здание вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена.

"Большая благодарность и защитникам неба. Во время утренней массированной атаки защитники из ПВК "Восход" сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555", - сообщил Лысак.

Напомним, российские войска вечером 28 июля нанесли удар по многоэтажке в Днепре, в результате чего пострадали девять человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что также в результате удара было поражено здание управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по улице Святослава Храброго, 23.

Также утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.