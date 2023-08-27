Оккупанты обстреляли Купянский район на Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. В течение суток 26 августа враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты.

"Во время вражеского обстрела из САУ 2С7 "Пион" с. Подолы Куриловской громады Купянского района один из снарядов попал в здание кафе. К сожалению, погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранение и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина", - отметил он.

Также в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, в течение суток 25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.