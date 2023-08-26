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Военные РФ обстреляли четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковской области. Так, в течение суток 25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.
Так, в Волчанске Чугуевского района в результате вражеских атак поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В селе Охримовка Чугуевского района зафиксированы попадания по территории фермерского хозяйства, там произошел пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в селе Кучеровка Купянского района повреждена газовая труба высокого давления и частный дом.
"За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - отметил Синегубов.
Также продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.
Напомним, 24 августа враг обстрелял пять районов Харьковщины, в результате чего пострадал 59-летний гражданский мужчина.