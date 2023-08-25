Оккупанты обстреляли пять районов Харьковщины: есть разрушения и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданской инфраструктуры Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром враг обстрелял село Подолы Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина.

Также в селе Петропавловка Купянского района из-за вражеских обстрелов повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В результате обстрела из РСЗО села Юрченково Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

"На линии фронта продолжаются боевые действия. Наши защитники дают отпор врагу и надежно удерживают свои позиции", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, 24 августа утром враг нанес удар, предварительно ракетой Х-35, по селу Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техники агропредприятия.

Накануне армия РФ нанесла удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.