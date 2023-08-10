В 37-ми населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области приступают к обязательной эвакуации населения из 37-ми населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщила пресс-служба Купянской городской военной администрации.

Отмечается, что соответствующее распоряжение еще вчера, 9 августа, подписал вр.и.о. начальника администрации Андрей Канашевич, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории района.

Обязательная эвакуация будет касаться жителей деоккупированных населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Речь идет о территории Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, и частично – Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.

Населенные пункты Харьковской области, где объявили обязательную эвакуацию. Фото: Купянская городская военная администрация / Telegram

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами, обратившись:

в единый колл-центр: +380507890124, +380637896474 (с 9:00 до 22:00);

в ОО "Я врятований": +380634406920;

на горячую линию "Красного креста": 0800332402, +380732402402, +380673832402 (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00);

на горячую линию Купянской ГВА (для жителей общины): +380989412300 (ежедневно с 9:00 до 16:00).

Как отметил руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин в комментарии "Суспільне Харків", речь идет не об принудительной, а об обязательной эвакуации. Она предполагает, что люди, которые будут отказываться уезжать, должны написать об этом официальное письмо.

Купянский район: актуальная ситуация

9 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что на севере основным направлением наступления российских оккупантов остается Купянское.

Захватчики сформировали наступательную группировку и пытаются двигаться вперед, но безуспешно. Ситуация сложная, но находится под контролем украинских военных, которые успешно сдерживают наступление врага, несмотря на высокую интенсивность обстрелов.

Чиновница отмечала, что россияне несколько дней пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, а также прорвать оборону украинских войск и выйти к Купянску.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов допускал, что в 53-х населенных пунктах Купянского района могут объявить обязательную эвакуацию гражданского населения и принудительную эвакуацию детей.

"Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. В таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно выросли", – писал он.

А 10 августа, сообщая о ситуации в области, он указывал, что ночью в результате обстрела села Кондрашовка Купянского района были ранены 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

Кроме того, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по Купянску, повредив здание горсовета. Утром захватчики снова обстреляли город и повредили здание.

В течение суток под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты.