Оккупанты сбросили авиабомбу на здание Купянского горсовета

В полночь российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250, в результате чего было повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Он отметил, что за прошедшие сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Захватчики использовали управляемые авиабомбы и другое вооружение.

В результате обстрела села Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина. Под вражеским огнем были также Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты.

В результате обстрелов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Заметим, враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, поэтому в 53 населенных пунктах Купянского района Харьковщины могут объявить обязательную эвакуацию гражданского населения и принудительную эвакуацию детей.