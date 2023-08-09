В Харьковской области допускают обязательную эвакуацию из 53 населенных пунктов

В 53-х населенных пунктах Купянского района Харьковской области могут объявить обязательную эвакуацию гражданского населения и принудительную эвакуацию детей. Об этом 9 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на аппаратном совещании в ОВА в связи с обострением оперативной обстановки.

"Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. В таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно выросли", – высказался чиновник.

Он отметил, что процесс эвакуации постоянно продолжается и все желающие могут уехать в более безопасные районы.

Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Как уверяет Синегубов, всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированным окажут временное жилье на более безопасных территориях.

Ситуация в Харьковской области

Утром 9 августа Синегубов информировал, что за прошедшие сутки в Купянске получил ранение 14-летний парень – его госпитализировали в средне-тяжелом состоянии.

Под огнем также находилось село Подолы Купянского района – там повреждены несколько частных домов и произошли пожары.

В селе Кучеровка того же района оккупанты обстрелами повредили частные дома, автомобили, произошел лесной пожар.

По поселку Купянск-Узловой захватчики ударили управляемой авиабомбой, повредив здание гражданского предприятия. А в селе Серый Яр Купянского района обстрелами повреждены четыре частных дома и также произошли пожары.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что на севере основным направлением наступления российских оккупантов остается Купянское.

Захватчики сформировали наступательную группировку и пытаются двигаться вперед, но безуспешно. Ситуация сложная, но находится под контролем украинских военных, которые успешно сдерживают наступление врага, несмотря на высокую интенсивность обстрелов.

Отмечалось, что россияне несколько дней пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, а также прорвать оборону украинских войск и выйти к Купянску.