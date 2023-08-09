На Харківщині допускають обовʼязкову евакуацію із 53 населених пунктів

У 53-х населених пунктах Куп'янського району на Харківщині можуть оголосити обов'язкову евакуацію цивільного населення та примусову евакуацію дітей. Про це 9 серпня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, відповідне питання обговорювалося на апаратній нараді в ОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли", – висловився чиновник.

Він зазначив, що процес евакуації постійно триває і всі охочі можуть виїхати у більш безпечні райони.

Орієнтовно евакуації підлягають понад 11 тисяч людей, зокрема 600 дітей. Як запевняє Синєгубов, усім буде надана необхідна допомога, евакуйованим нададуть тимчасове житло на більш безпечних територіях.

Ситуація на Харківщині

Вранці 9 серпня Синєгубов інформував, що протягом минулої доби в Куп’янську зазнав поранення 14-річний хлопець – його госпіталізували в середньо-важкому стані.

Під вогнем також перебувало село Подоли Куп'янського району – там пошкоджено кілька приватних будинків і сталися пожежі.

У cелі Кучерівка того ж району окупанти обстрілами пошкодили приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа.

По селищу Куп’янськ–Вузловий загарбники вдарили керованою авіабомбою, пошкодивши будівлю цивільного підприємства. А в селі Сірий Яр Куп'янського району обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки й також сталися пожежі.

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповідала, що на півночі основним напрямком наступу російських окупантів залишається Куп'янський.

Загарбники сформували наступальне угруповання і намагаються рухатися вперед, але безуспішно. Ситуація складна, але перебуває під контролем українських військових, які успішно стримують наступ ворога попри високу інтенсивність обстрілів.

Зазначалося, що росіяни кілька днів намагалися наступати в районі Синьківки Харківської області, а також прорвати оборону українських військ та вийти до Куп‘янська.