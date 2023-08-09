Враг ударил управляемой авиабомбой по селу на Харьковщине: повреждено предприятие

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов, с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрелов повреждены 6 частных домов, произошли пожары. Из-за российской агрессии получили ранения 2 мужчин - 67-ми и 66-ти лет.

Также в городе Купянск получил ранение 14-летний парень. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

В течение суток 8 августа под постоянным огнем врага было село Подолы Купянского района. Там повреждено несколько частных домов и произошли пожары.

В деревне Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены частные дома, автомобили, произошел лесной пожар.

Кроме того, в результате массированных обстрелов Волчанска повреждены несколько частных домов и элеватор.

По словам Синегубова, в результате удара управляемой авиабомбой по поселку Купянск Узловой Купянского района повреждено здание гражданского предприятия.

Также в селе Серый Яр Купянского района обстрелами повреждены 4 частных дома, произошли пожары.

"На линии фронта продолжаются бои. Враг предпринял очередную неудачную попытку пойти вперед в районе Синьковки, но отступил под огнем ВСУ", - сообщил Синегубов.

Напомним, 7 августа оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Тогда погибли два человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести.

В течение 7 августа российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.