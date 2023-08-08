Обстрелы Харьковщины: оккупанты убили двух человек, еще десять получили ранения

7 августа около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. В результате авиаудара погибли два человека, а еще девять человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Согласно сообщению, погибшими 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. Четверо раненых гражданских - мужчины 46-ти, 59-ти и 61-го года и 60-летняя женщина были госпитализированы в больницу, а еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте. Кроме этого, пострадали два сотрудника ГСЧС – 22-х и 46-ти лет, и двое полицейских 21-го и 24-х лет. Все раненые доставлены в больницу.

В результате вражеского удара были повреждены 6 домов.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки 7 августа, российские захватчики по артиллерии, минометам и другому вооружению обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов села Петропавловка Купянского района 63-летний мужчина получил ранения. В селе Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены здания гражданских предприятий, произошел лесной пожар, а в Купянске повреждены жилые дома, произошли пожары. В селе Чернещина Изюмского района оккупанты нанесли удары по зданию фермы.

Напомним, в течение суток 6 августа враг по артиллерии, минометам и другому вооружению обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.