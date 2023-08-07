Обстрелы Харьковщины: один человек погиб, четверо получили ранения

Российские захватчики продолжают наносить удары по гражданскому населению Харьковщины. В прошлые сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский мужчина. В селе Путниково Купянского из-за обстрелов была ранена 61-летняя женщина и ее 65-летний мужчина.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар.

В селе Кучеривка Купянского района повреждены частные дома, произошел пожар. В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание фермерского хозяйства.

Синегубов добавил, что на Купянском направлении продолжаются бои.

"В минувшие сутки наши военные дали отпор попытке врага пойти в наступление восточнее Петропавловки. Оккупанты отступили с потерями", - сказал он.

Напомним, 6 августа враг несколько раз обстрелял город Купянск и другие населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов, один человек погиб, а еще четверо получили ранения.