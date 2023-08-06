Российский удар авиабомбой по Харьковской области: стало известно количество жертв

Российские войска вечером 5 августа нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянскому району Харьковской области. В результате два человека погибли, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

О самом ударе уже информировал президент Владимир Зеленский, отметив, что оккупанты атаковали центр переливания крови. Однако количество погибших и раненых не называлось.

Как теперь уточнил Синегубов, удар по нежилому помещению в селе Кругляковка был нанесен около 20:20.

В целом в течение суток 5 августа захватчики обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В результате обстрелов Купянска были повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. Гражданский мужчина в возрасте 55 лет получил ранения, его госпитализировали.

В селе Чернещина Изюмского района россияне повредили частные дома Также враг обстреливал село Подолы Купянского района, что привело к лесному пожару.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом оккупанты повредили здание мясокомбината. А в селе Тимофеевка Богодуховского района войска РФ обстреляли здания перепелиной фермы.