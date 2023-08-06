Россияне нанесли удар по Купянщине: есть погибшая и раненые

6 августа враг несколько раз обстрелял город Купянск и другие населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов, один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Первая атака произошла около 10:00. Тогда враг обстрелял Купянск, а местный житель получил ранения.

Около 11:20 российские военные совершили артобстрел населенного пункта Путниково Купянского района. Ранения получили еще два человека. В 11:30 под вражеский огонь попало село Подолы Купянского района. По предварительной информации, оккупанты ударили управляемой авиабомбой ФАБ-250.

В результате вражеского обстрела погибла 65-летняя женщина, а ее 66-летний муж с ранениями был госпитализирован в больницу. По данным следствия, во всех населенных пунктах есть разрушения и повреждены жилые дома.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска вечером 5 августа нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянскому району на Харьковщине. В результате два человека погибли, а еще четверо получили ранения.