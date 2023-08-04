Враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За минувшие сутки оккупанты обстреляли пять районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массирован из артиллерии, минометов, танков, используя КАБ и ракетное вооружение обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также в селе Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении.

Кроме того, по селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой, поврежден частный дом.

В результате обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Также в селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов произошел масштабный пожар в доме, поврежден гараж и 2 хозяйственные постройки.

По словам главы области, в течение суток пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Синегубов добавил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 55 взрывоопасных предметов.

Напомним, 2 августа в селе Явирское Изюмского района в поле подорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении.