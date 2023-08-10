Ночью РФ атаковала Украину дронами: сколько удалось сбить

В ночь на 10 августа враг массово атаковал территорию Украины иранскими беспилотниками из северо-восточного направления из района Курска. Силы противовоздушной обороны сбили большинство беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, атака продолжалась с 23.00 до 4.00. В общей сложности российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Наша ПВО смогла уничтожить 7 дронов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила более четырех десятков вылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

Напомним, часть вражеских дронов попала по нефтебазе в Ровенской области. Регион подвергся массированной атаке беспилотниками.