Россияне ударили по нефтебазе в Ровенской области

Ночью, 10 августа, российские войска атаковали Ровенскую область. Регион подвергся массированной атаке беспилотниками. Вражеские дроны попали по нефтебазе на Дубенщине.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, нефтебаза полностью уничтожена.

По утрам, спасатели все еще пытаются обуздать пожар. На месте происшествия работают 45 пожарных, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Коваль добавил, что из людей никто не пострадал, а химический и радиационный фон в норме, поэтому эвакуировать людей не будут.

Напомним, последний раз оккупанты били по Ровенской области в августе прошлого года. Они нанесли 4 ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны.