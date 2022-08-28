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РФ нанесла ракетный удар по Ровенской области. Повреждены жилые дома (ОБНОВЛЕНО)
Российские оккупационные войска вечером 28 августа нанесли ракетный удар по Сарненскому району Ровенской области. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Последняя воздушная тревога принесла ракетный удар по Ровенщине. Предварительно без жертв. Пострадал объект военной инфраструктуры. Выехали на место происшествия", - сказал Коваль.
Воздушная тревога, во время которой оккупанты нанесли удар по региону, длилась с 19:22 до 19:52. В то же время ее объявили во многих областях. СМИ сообщали, что для нанесения ударов по Украине РФ подняла истребители в Беларуси.
Обновлено в 22:40. Впоследствии Коваль сообщил, что россияне нанесли 4 ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны. В результате удара пострадавших нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ударная волна повредила десятки жилых зданий и здание Центральной районной больницы.
"В результате атаки россиян помимо военного объекта ударной волной повреждены 30 домов и районная больница", - сообщил председатель ОВА Коваль.
В предыдущий раз по Сарнам наносили удар в июне. Тогда ракеты попали в станцию техобслуживания с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. В результате три человека погибли, еще четверо госпитализированы, из них двое - в тяжелом состоянии.
Напомним, 28 августа также захватчики из Российской Федерации нанесли удары по стаде коров, находившегося в приграничной Семеновской громаде Черниговской области.
В этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города. Кроме того, под вражеский огонь попали Харьковская и Днепропетровская области.