Россияне обстрелами убили еще троих жителей Донецкой области

Российские оккупанты в течение суток 9 августа обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей региона погибли, а четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, удалось установить информацию еще о шести раненых в результате вражеского удара по Покровску 7 августа.

Также Кириленко проинформировал об оперативной ситуации в Донецкой области по состоянию на утро 10 августа.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне трижды обстреляли из артиллерии Богоявления и 23 раза – Угледар.

На Донецком направлении один человек получил ранения в Кураховке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Красногоровки.

На Горловском направлении в Часовоярской общине один человек погиб, повреждены два дома и два промышленных сооружения. В Николаевке Константиновской общины ранен один человек. А в Торецкой общине от обстрелов выгорела сухая трава на поле площадью в четыре гектара.

На Лисичанском направлении два человека погибли в Заречном Лиманской общины. Также известно, что поврежден дом в Звановке и еще один – в Северске.

Напомним, сутками ранее в Донецкой области получили ранения два человека. Тогда пострадавших зафиксировали в Николаевке Константиновской общины и Ямполе Лиманской общины.