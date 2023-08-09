В Донецкой области россияне обстреляли пять общин: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелы мирных населенных пунктов Донецкой области. Под вражеский огонь попали Константиновская, Угледарская, Лиманская, Ильиновская и Марьинская общины. В результате вражеских атак двое жителей область получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, одного человека россияне ранили в Николаевке Константиновской общины, а другого - в Ямполе Лиманской общины.

На Волновахском направлении россияне обстреляли из "Градов" Богоявленку Угледарской общины. В Марьинской общине под вражеский огонь попали Красногоровка и Екатериновка.

В Плещеевке Ильиновской общины повреждены 5 домов и складское помещение.

Кириленко добавил, что удалось установить информацию относительно еще 2 погибших и 11 раненых в результате удара по Покровску, который произошел 7 августа.

На месте трагедии погибли 9 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали.