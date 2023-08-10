У 37-ми населених пунктах Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію

На Харківщині розпочинають обов'язкову евакуації населення із 37-ми населених пунктів Купʼянського району. Про це повідомила пресслужба Куп'янської міської військової адміністрації.

Зазначається, що відповідне розпорядження ще вчора, 9 серпня, підписав т.в.о. начальника адміністрації Андрій Канашевич, враховуючи постійні обстріли та безпекову ситуацію на території району.

Обовʼязкова евакуація стосуватиметься жителів деокупованих населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Ідеться про території Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, і частково – Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Населені пункти Харківщини, де оголосили обовʼязкову евакуацію. Фото: Куп'янська міська військова адміністрація / Telegram

Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами, звернувшись:

у єдиний кол-центр: +380507890124, +380637896474 (з 9:00 до 22:00);

у ГО "Я Врятований": +380634406920;

на гарячу лінію "Червоного хреста": 0800332402, +380732402402, +380673832402 (понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00);

на гарячу лінію Куп'янської МВА (для жителів громади): +380989412300 (щоденно з 9:00 до 16:00).

Як зауважив керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін у коментарі "Суспільне Харків", ідеться не про примусову, а про обовʼязкову евакуацію. Вона передбачає, що люди, які відмовлятимуться виїжджати, мусять написати про це офіційний лист.

Купʼянський район: актуальна ситуація

9 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповідала, що на півночі основним напрямком наступу російських окупантів залишається Куп'янський.

Загарбники сформували наступальне угруповання і намагаються рухатися вперед, але безуспішно. Ситуація складна, але перебуває під контролем українських військових, які успішно стримують наступ ворога попри високу інтенсивність обстрілів.

Чиновниця зазначала, що росіяни кілька днів намагалися наступати в районі Синьківки Харківської області, а також прорвати оборону українських військ та вийти до Куп‘янська.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов допускав, що у 53-х населених пунктах Куп'янського району можуть оголосити обов'язкову евакуацію цивільного населення та примусову евакуацію дітей.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли", – писав він.

А 10 серпня, повідомляючи про ситуацію в області, він вказував, що вночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району були поранені 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Крім того, росіяни завдали удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по Куп'янську, пошкодивши будівлю міськради. Вранці загарбники знову обстріляли місто й пошкодили будинок.

Протягом доби під ворожим вогнем були Купʼянськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти.