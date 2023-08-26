Российские военные обстреляли кафе в Харьковской области: есть жертвы

Войска страны-агрессора РФ 26 августа ударили по Купянскому району Харьковщины. Враг попал в гражданский объект.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные уточняются", - отметил он.

По его словам, враг попал в кафе, где днем находились местные жители.

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Напомним, за минувшие сутки 25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.