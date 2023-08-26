В Запорожской области в результате российских обстрелов погиб мужчина

Оккупационные войска РФ за сутки 25 августа обстреляли 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате вражеских атак погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, всего враг совершил 85 обстрелов в населенных пунктах области. Из них - 71 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Зализничного, Орехова, Роботиного, Новодаровки, Левадного, Новоданиловки, Степногорска, Каменского и других сел на линии фронта.

Еще 10 обстрелов из РСЗО совершено по Новодаровке, Темировке, Левадному, Малой Токмачке, Степногорску, Каменскому.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками Гуляйпольское и Белогорье, а Таврическое пострадало от авиационного и ракетного ударов.

"К сожалению, во время обстрела из РСЗО "Град" погиб 58-летний житель Малой Токмачки. Кроме того, во время артобстрела этого села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно доставлен в медицинское учреждение", - отметил Малашко.

Напомним, за сутки 24 августа вражеская армия нанесла 92 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. За сутки поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.