Враг нанес 4 авиаудара по Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 24 августа вражеская армия нанесла 92 удара по 23 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Ольговского, Преображенки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов", - отметил он.

Кроме того, Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское и Лукьяновское подверглись девяти обстрелам из РСЗО, четыре авиаудара пришлось по Орехову, Малой Токмачке и Левадному.

За сутки в результате обстрелов военнослужащими РФ поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.