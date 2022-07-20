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Бьют по туалетам и церквям: РФ обстреляла Сумскую область
Российские оккупационные войска 20 июля на протяжении всего дня обстреливали Сумскую область. В частности, целью россиян стали помещения Шалыгинского лесничества, а также сельский общественный туалет и церковь в Эсманьской громаде.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Церковь и туалет захватчики обстреляли в полночь, огонь открывали из ствольной артиллерии. В полпервого ночи Белопольскую громаду атаковали из минометов, ближе к двум часам дня — было еще 8 минометных "прилетов". Почти в девять вечера по громаде запустили 10 ракет, в это же время россияне атаковали громаду из "Градов".
В десять утра военные ВС РФ выпустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета по Шалыгинской громаде, также села обстреливали из "Градов".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель получил ранение осколком вражеского боеприпаса, мужчина в больнице.
Отметим, что жителей Сумской области призывают эвакуироваться. Такая просьба связана с угрозой ракетных ударов со стороны России.