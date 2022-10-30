Минимум 100 человек погибли в результате теракта в столице Сомали

По меньшей мере 100 человек погибли и 300 были ранены 29 октября в результате взрывов у Министерства образования Сомали в Могадишо, передает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.

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Сообщается, что первый из взрывов прогремел у здания министерства около 14:00 в субботу, а второй произошел через несколько минут, когда прибыли машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть сотрудники силовых структур. При этом, по словам Махмуда, некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, так что число погибших может возрасти. Тем не менее, по состоянию на вечер воскресенья новых данных о числе пострадавших пока нет.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" радикальная исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин", заявляющая, что Минобразования "обучает сомалийских детей по христианской программе".

Созданная в середине 2000-х годов "Аш-Шабаб", некогда контролировавшая порядка половины территории страны и до сих пор контролирующая значительные территории, ведет борьбу с сомалийским правительством, пытаясь установить собственную власть на основе шариата, и регулярно устраивает кровавые теракты в Могадишо и других местах.

Субботняя атака стала самой смертоносной с тех пор, как в октябре 2017 года на том же перекрестке взорвался заминированный грузовик, в результате чего погибло около 600 человек и еще несколько сотен были ранены, что стало одним из крупнейших терактов в истории.